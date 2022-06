Leonardo DiCaprio in spiaggia a Malibu con la fidanzata, Al Pacino e suo padre George DiCaprio (FOTO) (Di mercoledì 8 giugno 2022) Leonardo DiCaprio è stato FOTOgrafato mentre passeggiava su una bellissima spiaggia di Malibu in compagnia della fidanzata Camila Morrone, di Al Pacino e di suo padre George DiCaprio. Leonardo DiCaprio è stato paparazzato assieme alla sua fidanzata, ad Al Pacino e a suo padre George DiCaprio mentre esplorava una spiaggia a Malibu questo martedì: le FOTO ritraggono la star di Titanic, 47 anni, in compagnia della leggenda di hollywood, che ha perfino posato per qualche scatto in riva al ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 8 giugno 2022)è statografato mentre passeggiava su una bellissimadiin compagnia dellaCamila Morrone, di Ale di suoè stato paparazzato assieme alla sua, ad Ale a suomentre esplorava unaquesto martedì: leritraggono la star di Titanic, 47 anni, in compagnia della leggenda di hollywood, che ha perfino posato per qualche scatto in riva al ...

