L'album "Vera e libera, coraggiosa e furiosa" sintetizza in 10 canzoni i suoi tanti modi di essere donna. Ma al concerto di Ligabue ha urlato quello che le sta più a cuore: dire di no alla violenza sulle donne (Di mercoledì 8 giugno 2022) Se con «Vera e libera, coraggiosa e furiosa», il titolo dell’album uscito circa un anno fa, praticamente ha sintetizzato in 10 canzoni i suoi tanti modi di essere donna, al concerto di Ligabue a Campovolo, sabato scorso, Loredana Berté ha urlato quello che le sta più a cuore. Il coraggio di reagire alla violenza sulle donne. ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 8 giugno 2022) Se con «», il titolo dell’uscito circa un anno fa, praticamente hato in 10i suoi tantidi, aldia Campovolo, sabato scorso, Loredana Berté hache le sta più a. Il coraggio di reagire. ...

Advertising

veneto_ : RT @fattoquotidiano: Un nuovo album in arrivo, la cantautrice veneta, nel chiuso della sua stanza, in questi quasi due anni di silenzio for… - needingyoulmj : RT @needingyoulmj: In questo album si percepisce la vera te, la tua anima. È un capolavoro, un modo perfetto per rappresentare il cammino c… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Un nuovo album in arrivo, la cantautrice veneta, nel chiuso della sua stanza, in questi quasi due anni di silenzio for… - BabbaiFabry : RT @fattoquotidiano: Un nuovo album in arrivo, la cantautrice veneta, nel chiuso della sua stanza, in questi quasi due anni di silenzio for… - fattoquotidiano : Un nuovo album in arrivo, la cantautrice veneta, nel chiuso della sua stanza, in questi quasi due anni di silenzio… -