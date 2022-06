Koulibaly agita Napoli | Non voglio mentirvi | non so cosa accadrà

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Dopo la partita del suo Senegal contro il Ruanda (vinta 1-0) Kalidouha fatto il punto della situazione sul suo futuro parlando a Seneweb: "Al momento penso al Senegal e poi me ne andrò in vacanza. Non, non so...

Advertising

... mentre il giudizio di Luciano Spalletti non è un mistero, neanche per i più testoni: "Per me è incedibile,è un leader". C'è anche la Juve suLa Juve in questa situazione s'è ...... mentre il giudizio di Luciano Spalletti non è un mistero, neanche per i più testoni: "Per me è incedibile,è un leader". C'è anche la Juve suLa Juve in questa situazione s'è ...Kalidou Koulibaly vuole capire cosa vorrà fare il Napoli con lui. Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui il difensore senegalese vorrebbe prima di tutto capire quali ...Il contratto del centrale senegalese scadrà il 30 giugno 2023: la dichiarazione di Ramadani per fare chiarezza sul suo futuro ...