Italiani senza speranza: giovani sempre più incerti e pessimisti sul futuro (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma, 8 giu – Da una ricerca Bva-Doxa condotta per Groupama Assicurazioni in occasione della seconda edizione dell'Osservatorio "Change Lab, Italia 2030", che ha come tema l'analisi delle tendenze da qui al 2030, è emerso un generale pessimismo, oltre che per le aspettative di vita (per 4 intervistati su 10 nei prossimi 10 anni l'attesa di vita si ridurrà oltre gli 82 anni), anche per cosa riserverà il futuro per le nuove generazioni. Se nel 2019 la speranza di vita media era di oltre 83 anni, scesa oggi a meno di 82, nei prossimi 10 anni per 4 Italiani su 10 (41%) si ridurrà ulteriormente: i più pessimisti i giovani (51%). I giovani sono i più pessimisti Provando a proiettarsi nel futuro e ad immaginare la propria vita da qui a 10 anni, la metà ...

