I capelli non hanno genere, anche nell' ambiente di lavoro (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il progetto Hair Has No Gender di Procter&Gamble e Pantene, che dal 2019 si impegna a sostenere la comunità LGBTQI+ ha trattato temi che sono passati dalla sfera intima, alla famiglia e, nel quest'anno, nel 2022, l'argomento affrontato è proprio l'impatto che l'identità di genere ha nel mondo del lavoro Leggi su vanityfair (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il progetto Hair Has No Gender di Procter&Gamble e Pantene, che dal 2019 si impegna a sostenere la comunità LGBTQI+ ha trattato temi che sono passati dalla sfera intima, alla famiglia e, nel quest'anno, nel 2022, l'argomento affrontato è proprio l'impatto che l'identità diha nel mondo del

Advertising

nossifa : RT @Cambiacasacca: Se i nuotatori con i capelli lunghi e l'uccello sistemato nel costume possono essere chiamati nuotatrici, non vedo perch… - Alberto93383706 : RT @Cambiacasacca: Se i nuotatori con i capelli lunghi e l'uccello sistemato nel costume possono essere chiamati nuotatrici, non vedo perch… - F4IRYR0SlE : forse hayoung che x fortuna non ha i capelli cessi - matteox98195912 : @accioclownery infatti i capelli non fanno parte del corpo ah okay si certo - lesbianforsenju : raga non so se piangere o ridere i miei capelli sono letteralmente questi IL BELLO È CHE È SUCCESSO PER CASO NEMMEN… -