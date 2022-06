Ferisce la compagna con una bottiglia di vetro e poi fugge: ora è caccia all'uomo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Una donna è stata ferita al collo dal compagno, con una bottiglia di vetro. L'uomo, un egiziano di 36 anni, è fuggito ed è ora ricercato dai carabinieri di Sesto San Giovanni. Quando i carabinieri ... Leggi su globalist (Di mercoledì 8 giugno 2022) Una donna è stata ferita al collo dal compagno, con unadi. L', un egiziano di 36 anni, è fuggito ed è ora ricercato dai carabinieri di Sesto San Giovanni. Quando i carabinieri ...

Advertising

RaiNews : La donna di 35 anni è stata trovata ferita sul balcone. Soccorsa, ora è in gravi condizioni ma non sembra in perico… - ninda1952 : RT @RaiNews: La donna di 35 anni è stata trovata ferita sul balcone. Soccorsa, ora è in gravi condizioni ma non sembra in pericolo di vita… - milanomagazine : Un egiziano di 36 anni, ha ferito la sua compagna al collo con una bottiglia di vetro in casa a Cologno Monzese (Mi… - gianluca_bona : RT @RaiNews: La donna di 35 anni è stata trovata ferita sul balcone. Soccorsa, ora è in gravi condizioni ma non sembra in pericolo di vita… - pin_klo : RT @RaiNews: La donna di 35 anni è stata trovata ferita sul balcone. Soccorsa, ora è in gravi condizioni ma non sembra in pericolo di vita… -