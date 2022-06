Dalla Spagna: “Barcellona, niente Di Maria. Scartato per l’età” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il Barcellona scarta Angel Di Maria. L’indiscrezione, che infiamma i sogni dei tifosi juventini, è di Mundo Deportivo. Il 34enne trequartista argentino, stando a quanto riporta il quotidiano spagnolo, non sarebbe la priorità in casa blaugrana a causa della sua età. I catalani infatti hanno già acquistato in inverno Aubameyang, 32enne, e hanno come obiettivo numero 1 Lewandowski, punta 33enne in uscita dal Bayern Monaco. L’obiettivo è evitare di alzare in modo eccessivo l’età media. Ecco perché il Barça continua a premere per il brasiliano del Leeds Raphinha. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ilscarta Angel Di. L’indiscrezione, che infiamma i sogni dei tifosi juventini, è di Mundo Deportivo. Il 34enne trequartista argentino, stando a quanto riporta il quotidiano spagnolo, non sarebbe la priorità in casa blaugrana a causa della sua età. I catalani infatti hanno già acquistato in inverno Aubameyang, 32enne, e hanno come obiettivo numero 1 Lewandowski, punta 33enne in uscita dal Bayern Monaco. L’obiettivo è evitare di alzare in modo eccessivomedia. Ecco perché il Barça continua a premere per il brasiliano del Leeds Raphinha. SportFace.

