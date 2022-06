Contributi a fondo perduto per wedding | intrattenimento | hotel | ristoranti e catering Ecco le regole

Advertising

MISE_GOV : ??#imprenditoriafemminile Dalle ore 10 di domani #7giugno ???? ?????????????? ???????????? ???? ??????` ???? ???? ???????? possono INVIARE doma… - ItaliaOggi : Covid, arrivano i contributi a fondo perduto per wedding, intrattenimento, hotel, ristoranti e catering… - socialmiliac : #Covid, arrivano i #contributi a #fondo #perduto per #wedding, intrattenimento, #hotel, #ristoranti e #catering. Do… - comunerimini : Sostegno alle imprese che hanno subìto il contraccolpo della crisi pandemica. La misura approvata ha l’obiettivo di… - edilportale : ?? Fondo Imprese Creative ?? In arrivo finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per progetti nei settori… -

Pronte le istruzioni operative per accedere al contributo aperduto per i settori del wedding, dell'organizzazione di feste e cerimonie, e di hotel, ... Iper i settori economici wedding,...Dalla Regione in arrivoperduto per sostenere le attività commerciali ambulanti, danneggiate dall'emergenza Covid 19. Si tratta del 'BonuSicilia commercio ambulante'. Isaranno destinati agli ...Il Comune di Rimini sforna un altro provvedimento di sostegno per le imprese in crisi causa pandemia. La giunta ieri ha infatti approvato uno stanziamento di ...(ANSA) - ROMA, 08 GIU - Al via da domani le domande per i contributi a fondo perduto per i settori del wedding, dell'organizzazione di feste ...