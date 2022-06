Comitato Cittadini Stazione Tiburtina chiede incontro urgente su degrado zona (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma – “Questa mattina abbiamo inviato, insieme all’Associazione Rinascita Tiburtina e a CittadinanzAttiva Nomentano Trieste, una pec ad assessori comunali e municipali, nonchè all’Ama, per chiedere un riscontro urgente sulla situazione di profondo degrado della zona.” “La situazione è nota, non si vede uno spazzino da anni, sui marciapiedi ormai proliferano le erbacce, i rifiuti volano da una parte all’altra quando non vengono accatastati a mo’ di discarica restando li per anni, immobili pubblici lasciati chiusi per decenni.” “Su tutto questo vogliamo un riscontro urgente, coscienti del fatto che si è ereditata una situazione disastrosa dai 5 stelle, coscienti anche del fatto che sono passati ormai 8 mesi e almeno un calendario di pulizia settimanale delle strade si può fare come si ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma – “Questa mattina abbiamo inviato, insieme all’Associazione Rinascitae a CittadinanzAttiva Nomentano Trieste, una pec ad assessori comunali e municipali, nonchè all’Ama, perre un riscontrosulla situazione di profondodella.” “La situazione è nota, non si vede uno spazzino da anni, sui marciapiedi ormai proliferano le erbacce, i rifiuti volano da una parte all’altra quando non vengono accatastati a mo’ di discarica restando li per anni, immobili pubblici lasciati chiusi per decenni.” “Su tutto questo vogliamo un riscontro, coscienti del fatto che si è ereditata una situazione disastrosa dai 5 stelle, coscienti anche del fatto che sono passati ormai 8 mesi e almeno un calendario di pulizia settimanale delle strade si può fare come si ...

