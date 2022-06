Chi è Rita De Crescenzo, tik toker napoletana anticipa l’uscita di “Svergognata”? (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ecco chi è Rita De Crescenzo, tik toker napoletana famosa i suoi tormentoni e anticipa “Svergognata” Rita De Crescenzo è una tik toker napoletana di 44 anni 848mila follower su TikTok e 127mila su Instagram. La sua popolarità è ascesa grazie alla sua stravaganza e al temperamento esplosivo, che ha conquistato il web. Rita ha infatti pubblicato dei video musicali divenuti virali, tra cui Ma te vulisse fa na gara e ballo (totalizzando 4.4 milioni di visualizzazioni su YouTube). Un personaggio che ha persino catturato l’interesse di Fuori dal Coro, tramissione di Rete 4 che ha realizzato un servizio dedicato alla sua storia. La Tik toker inoltre gestisce un negozio, che vende articoli ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ecco chi èDe, tikfamosa i suoi tormentoni eDeè una tikdi 44 anni 848mila follower su TikTok e 127mila su Instagram. La sua popolarità è ascesa grazie alla sua stravaganza e al temperamento esplosivo, che ha conquistato il web.ha infatti pubblicato dei video musicali divenuti virali, tra cui Ma te vulisse fa na gara e ballo (totalizzando 4.4 milioni di visualizzazioni su YouTube). Un personaggio che ha persino catturato l’interesse di Fuori dal Coro, tramissione di Rete 4 che ha realizzato un servizio dedicato alla sua storia. La Tikinoltre gestisce un negozio, che vende articoli ...

