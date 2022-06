Calciomercato Napoli | acquisti e cessioni | è partita la rivoluzione offensiva

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO NAPOLI, PASSI AVANTI PER BERNARDSCHI Giocatore molto vicino, pronti 4 anni di contratto #SkySport… - DiMarzio : #Calciomercato | @EmpoliCalcio, riscattato #Vicario dal @CagliariCalcio: tre squadre sul portiere - SkySport : Napoli: Bernardeschi si è convinto, il 'sì' è più vicino. Le news di calciomercato #SkySport #Napoli #Bernardeschi… - saaimon24 : RT @PolliceAzzurro: Roma - 6/6/22 (sede @Filmauro_Srl) @ADeLaurentiis immortalato subito dopo aver inoltrato la mail di #Mertens a @mattin… - mavveda : RT @PolliceAzzurro: Roma - 6/6/22 (sede @Filmauro_Srl) @ADeLaurentiis immortalato subito dopo aver inoltrato la mail di #Mertens a @mattin… -

Anche a, dove ho allenato grandi giocatori in una grande società'.- Sul futuro di Dries Mertens ci sono ancora tanti dubbi. Al momento non è certa la permanenza dell'attaccante a. C'è distanza sulle cifre del rinnovo e la querelle degli ...L’ala è e sarà la prima scelta del Sassuolo in caso di cessione di Berardi (ma anche del Napoli se uscirà Politano) e la cifra che il Bologna vorrà incassare (dai 12 ai 15 milioni) diverrà gruzzolo ...L'attaccante Dries Mertens, secondo quanto riportano dal Belgio, avrebbe detto di no a una offerta dell'Anderlecht.