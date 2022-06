Calcio: Nazionale. Per Italia - Ungheria 6 mln e mezzo di telespettatori (Di mercoledì 8 giugno 2022) Share del 32.8% per il match trasmesso da Rai1, il programma più seguito della prima serata televisiva. ROMA - Il match di Nations League tra Italia e Ungheria, disputato ieri sera allo stadio 'Dino ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 8 giugno 2022) Share del 32.8% per il match trasmesso da Rai1, il programma più seguito della prima serata televisiva. ROMA - Il match di Nations League tra, disputato ieri sera allo stadio 'Dino ...

