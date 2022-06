"Ah beh, non serve neanche dirlo": Floris serve l'assist e Fornero insulta Salvini, l'odio va in onda su La7 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Giovanni Floris serve l'assist ed Elsa Fornero gonfia la metaforica rete. Ossia colpisce Matteo Salvini. Copione quasi scontato, quello che va in scena ad Otto e Mezzo, il talk di approfondimento politico su La7 dove Floris, in questi giorni, sostituisce Lilli Gruber. Si parla della guerra in Ucraina e della comunicazione politica in Italia. Ed ecco che il conduttore di DiMartedì interpella il fu ministro delle lacrime: "Le chiedo un giudizio sui leader politici, perché ognuno ha preso un po' la sua strada" per quel che riguarda il conflitto in Ucraina. "Che impressione le hanno fatto?". "L'impressione che ciascuno usi la guerra, diciamo, per cercare di ottenere consenso o di non perderlo. Quindi io credo che sia corretto valutare sulla base di chi fa un uso meno ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) Giovannil'ed Elsagonfia la metaforica rete. Ossia colpisce Matteo. Copione quasi scontato, quello che va in scena ad Otto e Mezzo, il talk di approfondimento politico su La7 dove, in questi giorni, sostituisce Lilli Gruber. Si parla della guerra in Ucraina e della comunicazione politica in Italia. Ed ecco che il conduttore di DiMartedì interpella il fu ministro delle lacrime: "Le chiedo un giudizio sui leader politici, perché ognuno ha preso un po' la sua strada" per quel che riguarda il conflitto in Ucraina. "Che impressione le hanno fatto?". "L'impressione che ciascuno usi la guerra, diciamo, per cercare di ottenere consenso o di non perderlo. Quindi io credo che sia corretto valutare sulla base di chi fa un uso meno ...

