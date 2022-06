Venti giorni fa il pauroso incidente, oggi il sindaco Mastrocinque torna a casa: “Grazie a tutti” (Di martedì 7 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiGiovanni Mastrocinque, sindaco di Foglianise, torna a casa. Lo fa a distanza di tre settimane dallo spaventoso incidente (leggi qui) che lo vide sfortunato protagonista. Con un post su facebook, allora, il primo cittadino ringrazia chi lo soccorse e chi in questi lunghi Venti giorni gli è stato accanto. Scrive Mastrocinque: “A quasi 20 giorni di distanza dal gravissimo incidente che mi ha coinvolto e mentre mi accingo a far ritorno a casa, sento dal profondo del cuore di ringraziare tutti coloro che hanno avuto un pensiero per me. Porto con me le tante attestazioni di vicinanza, la premura, l’affetto che mi hanno aiutato a superare con più tenacia e forza ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 7 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiGiovannidi Foglianise,. Lo fa a distanza di tre settimane dallo spaventoso(leggi qui) che lo vide sfortunato protagonista. Con un post su facebook, allora, il primo cittadino ringrazia chi lo soccorse e chi in questi lunghigli è stato accanto. Scrive: “A quasi 20di distanza dal gravissimoche mi ha coinvolto e mentre mi accingo a far ritorno a, sento dal profondo del cuore di ringraziarecoloro che hanno avuto un pensiero per me. Porto con me le tante attestazioni di vicinanza, la premura, l’affetto che mi hanno aiutato a superare con più tenacia e forza ...

