Tifosi inglesi tra i tedeschi, paura per l'ordine pubblico (Di martedì 7 giugno 2022) I Tifosi dell'Inghilterra stanno cercando di occupare i posti riservati ai Tifosi tedeschi a Monaco nella sfida valida per la Nations League che andrà in scena questa sera, martedì 7 giugno. I sostenitori della Nazionale di Southgate stanno acquistando i biglietti direttamente dal sito della federazione tedesca, suscitando serie preoccupazioni per quanto riguarda l'ordine pubblico.

