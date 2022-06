Segreti per monetizzare e fare acquisti sicuri su Vinted nella guida di Alessia Foglia (Di martedì 7 giugno 2022) “La mia esperienza per creare un processo di acquisto e vendita online sicuro e avvicinare le persone ad uno shopping sempre più sostenibile e intelligente” Alessia Foglia, Imprenditrice Digitale molto seguita sui social (su Instagram ha 108k followers) e volto noto di QVC Italia, ha pubblicato “Vinted: I miei Segreti per monetizzare e fare acquisti sicuri (La prima guida italiana per rendere la tua esperienza su Vinted sicura e profittevole)”. La guida, di 70 pagine (e disponibile su Amazon), contiene tutte le indicazioni per essere subito attivi su Vinted e le dritte per gestire in modo proficuo le vendite (da come scattare foto che attirano l’attenzione ai tips per fidelizzare i ... Leggi su lopinionista (Di martedì 7 giugno 2022) “La mia esperienza per creare un processo di acquisto e vendita online sicuro e avvicinare le persone ad uno shopping sempre più sostenibile e intelligente”, Imprenditrice Digitale molto seguita sui social (su Instagram ha 108k followers) e volto noto di QVC Italia, ha pubblicato “: I mieiper(La primaitaliana per rendere la tua esperienza susicura e profittevole)”. La, di 70 pagine (e disponibile su Amazon), contiene tutte le indicazioni per essere subito attivi sue le dritte per gestire in modo proficuo le vendite (da come scattare foto che attirano l’attenzione ai tips per fidelizzare i ...

