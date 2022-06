Scrivimi (Di martedì 7 giugno 2022) Di Vincenzo Calafiore 07-06-2022 Udine “ … Sai, è di vita che si tratta strapazzata, stropicciata, calpestata, annullata. Ma essa rifiorirà e rinascerà sempre comunque dopo una tempesta, da un deserto, se la sua linfa continuerà o ricomincerà a scorrere: questa è l’amore ! “ Vincenzo Calafiore Da quanto tempo non ti scrivo, ne è passato tanto. E’ stato un “ viaggiare “ a ritroso, ma anche l’aprire un vecchio e polveroso baule che per troppo tempo è rimasto dimenticato in un deposito bagagli di una lontana e dimenticata stazione in cui raramente i treni si fermano. Sono rimasto in quella specie di limbo a srotolare nastri di vecchie conversazioni, ne ho udito le voci e nel contempo riapparivano i volti, immagini felici che muovendosi in quel caleidoscopio pareva riprendessero vita. La solitudine di questo viaggio è stata l’assenza di parole, non c’è stata l’esigenza di ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 7 giugno 2022) Di Vincenzo Calafiore 07-06-2022 Udine “ … Sai, è di vita che si tratta strapazzata, stropicciata, calpestata, annullata. Ma essa rifiorirà e rinascerà sempre comunque dopo una tempesta, da un deserto, se la sua linfa continuerà o ricomincerà a scorrere: questa è l’amore ! “ Vincenzo Calafiore Da quanto tempo non ti scrivo, ne è passato tanto. E’ stato un “ viaggiare “ a ritroso, ma anche l’aprire un vecchio e polveroso baule che per troppo tempo è rimasto dimenticato in un deposito bagagli di una lontana e dimenticata stazione in cui raramente i treni si fermano. Sono rimasto in quella specie di limbo a srotolare nastri di vecchie conversazioni, ne ho udito le voci e nel contempo riapparivano i volti, immagini felici che muovendosi in quel caleidoscopio pareva riprendessero vita. La solitudine di questo viaggio è stata l’assenza di parole, non c’è stata l’esigenza di ...

