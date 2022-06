Scomparsa Basma Afzaal, clamorose rivelazioni: “Ecco dove si trova in questo momento” (Di martedì 7 giugno 2022) Secondo l’ipotesi avanzata dalle amiche della ragazza, nonché la pista seguita dai carabinieri, Basma Afzaal sarebbe sfuggita dalla famiglia per rifugiarsi in Francia da un matrimonio combinato Emergono nuovi dettagli sulla sparizione di Basma Afzaal, la 18enne Scomparsa dall’Italia. La ragazza, che viveva a Galliera Veneta assieme alla sua famiglia, potrebbe trovarsi in Francia. E’ questa, perlomeno, l’ipotesi avanzata dalle sue amiche più strette, e che attualmente stanno approfondendo i carabinieri. La Procura di Padova ha aperto un fascicolo per gettare luce all’allontanamento da casa della giovane, avvenuto lo scorso 31 maggio. Il telefono è irraggiungibile, e pochi gli elementi a parte le numerose assenze dall’istituto professionale Lepido Rocco di Castelfranco ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 7 giugno 2022) Secondo l’ipotesi avanzata dalle amiche della ragazza, nonché la pista seguita dai carabinieri,sarebbe sfuggita dalla famiglia per rifugiarsi in Francia da un matrimonio combinato Emergono nuovi dettagli sulla sparizione di, la 18ennedall’Italia. La ragazza, che viveva a Galliera Veneta assieme alla sua famiglia, potrebbersi in Francia. E’ questa, perlomeno, l’ipotesi avanzata dalle sue amiche più strette, e che attualmente stanno approfondendo i carabinieri. La Procura di Padova ha aperto un fascicolo per gettare luce all’allontanamento da casa della giovane, avvenuto lo scorso 31 maggio. Il telefono è irraggiungibile, e pochi gli elementi a parte le numerose assenze dall’istituto professionale Lepido Rocco di Castelfranco ...

