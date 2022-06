Scioperi Ryanair, Volotea, EasyJet, Ita e controllori di volo: i collegamenti a rischio (Di martedì 7 giugno 2022) Quattro ore di sciopero, dalle 10 alle 14 di mercoledì 8 giugno, rischiano di paralizzare l’attività di Ryanair in Italia: Filt Cgil e Uil trasporti hanno indetto l’agitazione che riguarderà piloti e assistenti di volo, anche facenti capo ad altre società del gruppo come Crewlink e Malta Air. I sindacati hanno spiegato come all’origine della protesta ci siano le condizioni di lavoro dei dipendenti del colosso low cost che batte bandiera irlandese, con l’astensione dal lavoro come unica arma “vista l’impossibilità di aprire un confronto dedicato alle problematiche che da mesi affliggono il personale navigante”. Si parte dal mancato adeguamento ai minimi salariali previsti dal contratto nazionale fino ad arrivare alla “mancanza di acqua e pasti per l’equipaggio”: nel mezzo una lunga serie di annose questioni, come “il perdurare di un accordo sul taglio ... Leggi su bergamonews (Di martedì 7 giugno 2022) Quattro ore di sciopero, dalle 10 alle 14 di mercoledì 8 giugno, rischiano di paralizzare l’attività diin Italia: Filt Cgil e Uil trasporti hanno indetto l’agitazione che riguarderà piloti e assistenti di, anche facenti capo ad altre società del gruppo come Crewlink e Malta Air. I sindacati hanno spiegato come all’origine della protesta ci siano le condizioni di lavoro dei dipendenti del colosso low cost che batte bandiera irlandese, con l’astensione dal lavoro come unica arma “vista l’impossibilità di aprire un confronto dedicato alle problematiche che da mesi affliggono il personale navigante”. Si parte dal mancato adeguamento ai minimi salariali previsti dal contratto nazionale fino ad arrivare alla “mancanza di acqua e pasti per l’equipaggio”: nel mezzo una lunga serie di annose questioni, come “il perdurare di un accordo sul taglio ...

una_a_caso : Ho letto degli scioperi Ryanair e Gesù bambino se non parto li faccio scendere tutti i santi, in fila indiana. - paoloangeloRF : Mercoledì voli a rischio: scioperi a Ryanair, Easyjet e Volotea. I sindacati: non vengono rispettati i diritti dei… - Ladygalga1 : RT @Uiltrasporti_N: #Scioperi: Sindacati #8giugno confermato stop piloti e assistenti volo #Ryanair Leggi il comunicato: - AeroportoPa : Sciopero nazionale 8 giugno 2022. Elenco voli garantiti: - cavicchioli : RT @ansa_economia: Ryanair: l'8 giugno sciopero dei piloti e assistenti di volo . Sindacati, in assenza segnali al via serie di scioperi in… -