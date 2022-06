Salario minimo: D'Incà, 'stop rinvii, non abbiamo più scuse' (Di martedì 7 giugno 2022) Roma, 7 giu. (Adnkronos) - "La direttiva Europea sul Salario minimo ci mette di fronte ad una decisione che l'Italia non può più rinviare. Con il M5S ci battiamo per mettere fine a stipendi non dignitosi e a condizioni lavorative degradanti da anni. Oggi non abbiamo più scuse, dobbiamo offrire a tutti i lavoratori condizioni migliori e decorose. È necessario un cambio di prospettiva!". Così su Twitter il ministro per i Rapporti col Parlamento, Federico D'Incà. Leggi su iltempo (Di martedì 7 giugno 2022) Roma, 7 giu. (Adnkronos) - "La direttiva Europea sulci mette di fronte ad una decisione che l'Italia non può più rinviare. Con il M5S ci battiamo per mettere fine a stipendi non dignitosi e a condizioni lavorative degradanti da anni. Oggi nonpiù, dobbiamo offrire a tutti i lavoratori condizioni migliori e decorose. È necessario un cambio di prospettiva!". Così su Twitter il ministro per i Rapporti col Parlamento, Federico D'

