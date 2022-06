Roger Balduino via dall’Isola per “questioni mediche” ma Savino svela un ulteriore retroscena (Di martedì 7 giugno 2022) Roger Balduino sarebbe potuto essere un candidato vincitore dell’Isola dei Famosi, ma a causa di un infortunio è stato costretto ad abbandonare il reality e fare ritorno in Italia. Ieri sera è stato ospite in studio, insieme a Ilary Blasi e al pubblico del programma. Roger Balduino torna in Italia dopo l’Isola dei Famosi La... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 7 giugno 2022)sarebbe potuto essere un candidato vincitore dell’Isola dei Famosi, ma a causa di un infortunio è stato costretto ad abbandonare il reality e fare ritorno in Italia. Ieri sera è stato ospite in studio, insieme a Ilary Blasi e al pubblico del programma.torna in Italia dopo l’Isola dei Famosi La... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

IsolaDeiFamosi : Direttamente dall’Honduras in studio con noi stasera ci saranno anche Roger Balduino e Marco Maccarini! #Isola ?? - blogtivvu : Roger Balduino via dall’Isola per “questioni mediche” ma Savino svela un ulteriore retroscena #isola - tuttopuntotv : Isola 16, Nicola Savino spoilera il ‘vero’ motivo del ritiro di Roger Balduino #isola #IsoladeiFamosi - istefani4_ : RT @OpinionistaPP: abbiamo mandato via personaggi come laura maddaloni, antonio zequila e roger balduino e stiamo qui a guardare il blocco… - Penombra_90 : RT @JordeenFairy: ROGER BALDUINO SEI TU L’ISOLA DEI FAMOSI -