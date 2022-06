RISULTATI | SIW Just Fight 04 06 2022

(Di martedì 7 giugno 2022) Idello Show andato in scena lo scorso Sabato a Cascina (PI) (e in replica Martedì sul Canale Twitch della SIW): SIWSabato 4 Giugno – Cascina (PI) Rumble Tag Team Match for SIW WILDBOAR Tag Team Title (Decision Match)High Society (Alex Flash & Liam Massett) vincono la Rumble e diventano Nuovi Campioni!!! SIW WILD TitleIvan Blake (c) batte Ivan Lacroix e mantiene il Titolo Chair MatchElectra batte Swan SIW Italian TitleNick Wave (c) batte Tempesta e mantiene il Titolo

Advertising

TSOWrestling : Tutti i risultati di Just Fight 2022, l'ultimo Main Show della #SIW! #TSOW // #TSOS - TSOWrestling : Tutti i risultati dell'ultimo episodio di Tuesday night System!, lo show settimanale made in #SIW! #TSOW // #TSOS -

The Shield Of Wrestling

che sono arrivati in un percorso ricco di alti e bassi, dove il successo del ... competizione organizzata all'interno di un programma radiofonico e vinta daMalmkvist con il brano Au ...che sono arrivati in un percorso ricco di alti e bassi, dove il successo del ... competizione organizzata all'interno di un programma radiofonico e vinta daMalmkvist con il brano Au ... SIW Just Fight 2022 - Risultati Live Clamoroso al Centro Invictus di Cascina (PI): Maurizio Merluzzo ha fatto il suo incredibile ritorno in SIW durante Just Fight 2022!SIW Tuesday Night System #59: Leon Chiro affronta Nico Inverardi nel Main Event, sfida a quattro team in vista di Just Fight.