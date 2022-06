Piacere, Modena (Di martedì 7 giugno 2022) Angoli segreti, chiese medievali, portici. E poi, ancora, affreschi rococò, decori in stile liberty e palazzi neorinascimentali. Ma soprattutto soste golose e incontri ravvicinati con i profumi e sapori della migliore cucina padana. Ecco, in breve, Modena, destinazione ideale per foodies e amanti della buona tavola, che tra un peccato di gola e l’altro, possono scoprire l’allure della città. Monumenti e memorabilia, infatti, raccontano le trasformazioni di Mutina, antica città romana, prima in un ricco Comune medievale e poi nella capitale barocca del raffinato Ducato degli Estensi. Dal Medio Evo all’Unesco il passo è breveIl monumento più celebre e celebrato di Modena? Sicuramente il Duomo un esempio unico di arte romanica e per questo premiato con l’inserimento nella World Heritage List dell’Unesco. Uscito dalla fantasia e dalla matita di Lanfranco, ... Leggi su linkiesta (Di martedì 7 giugno 2022) Angoli segreti, chiese medievali, portici. E poi, ancora, affreschi rococò, decori in stile liberty e palazzi neorinascimentali. Ma soprattutto soste golose e incontri ravvicinati con i profumi e sapori della migliore cucina padana. Ecco, in breve,, destinazione ideale per foodies e amanti della buona tavola, che tra un peccato di gola e l’altro, possono scoprire l’allure della città. Monumenti e memorabilia, infatti, raccontano le trasformazioni di Mutina, antica città romana, prima in un ricco Comune medievale e poi nella capitale barocca del raffinato Ducato degli Estensi. Dal Medio Evo all’Unesco il passo è breveIl monumento più celebre e celebrato di? Sicuramente il Duomo un esempio unico di arte romanica e per questo premiato con l’inserimento nella World Heritage List dell’Unesco. Uscito dalla fantasia e dalla matita di Lanfranco, ...

Advertising

Vale_labambola : @jocker197922 Direi tu sia stato piuttosto chiaro.. ????..Tesoro di belle trav ce ne sono a decine a Roma.. Ovunque..… - i13drunktaylor : @melxniall con piacere modena, bene dai, 14, niall tu? - Agricolae1 : @PiacereModena , le eccellenze #Dop e #Igp unite per rilanciare il #turismo #enogastronomico e dei motori della pro… - Agricolae1 : @PiacereModena, Enrico Corsini: abbiamo unito i consorzi #Dop e #Igp per presentare le eccellenze della nostra prov… - Agricolae1 : @PiacereModena, Sergio Campana: passione per i #motori e #agricoltura nasce dalla tradizione di questa terra - VIDE… -