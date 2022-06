Paolo Gentiloni positivo al Coronavirus: «Sintomi lievi, sono in autoisolamento» (Di martedì 7 giugno 2022) Il commissario all’Economia dell’Unione Europea Paolo Gentiloni è positivo al Coronavirus. Lo fa sapere lui stesso in un post su Twitter: «sono risultato positivo al #COVID. Sintomi lievi. Resto casa a Bruxelles in auto isolamento secondo le regole». Nel pomeriggio Gentiloni avrebbe dovuto partecipare con il vice presidente Valdis Dombrovskis a un dibattito in plenaria a Strasburgo sul Pnrr polacco. June 7, 2022 Leggi anche: Gentiloni: «In Italia è necessario il salario minimo. Aumentare le tasse alle multinazionali» Pnrr, Gentiloni a Salvini: «L’Ue non vuole massacrarci di tasse». Riforme e fisco: che cosa chiede Bruxelles all’Italia Gentiloni: «Europa ... Leggi su open.online (Di martedì 7 giugno 2022) Il commissario all’Economia dell’Unione Europeaal. Lo fa sapere lui stesso in un post su Twitter: «risultatoal #COVID.. Resto casa a Bruxelles in auto isolamento secondo le regole». Nel pomeriggioavrebbe dovuto partecipare con il vice presidente Valdis Dombrovskis a un dibattito in plenaria a Strasburgo sul Pnrr polacco. June 7, 2022 Leggi anche:: «In Italia è necessario il salario minimo. Aumentare le tasse alle multinazionali» Pnrr,a Salvini: «L’Ue non vuole massacrarci di tasse». Riforme e fisco: che cosa chiede Bruxelles all’Italia: «Europa ...

