Nuova faida tra William e Harry | cosa è successo sotto gli occhi di tutti

Leggi su velvetmag

(Di martedì 7 giugno 2022) Neppure il Giubileo ha pacificato gli animi di. La regina Elisabetta aveva vietato i drammi per il suo Giubileo di Platino, e così è stato. Ma ciò non significa che le tensioni nella Famiglia Reale siano state del tutto assenti. Da quello che emerge, infatti, Lilibet non ha incontrato i suoi cugini Cambridge durante il suo primo viaggio nel Regno Unito per festeggiare la Sovrana, perché il principee Kate Middleton hanno snobbato l’invito alla sua prima festa di compleanno. I piccoli di casa Cambridge, infatti, non hanno partecipato alle festa al Frogmore Cottage, nonostante l’invito. Una fonte vicina ai Sussex, ha rivelato a Page Six che il principee Meghan Markle hanno invitato, Kate e i loro figli alla festa di compleanno della loro secondogenita. La ...