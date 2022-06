Nadal | l' extraterrestre | ' Ho il Dna del Real Il piede? Ci parlo O lo sistemo o smetto'

Advertising

infoitsport : Nadal l'extraterrestre con la racchetta - ilNapolista - targa_rtarga53 : RT @VinceMartucci: Una delle finali slam meno vive di sempre: troppa differenza fra il maestro Nadal e l’allievo Ruud. Finisce 6-3 6-3 6-0,… - Edorsi53 : RT @VinceMartucci: Una delle finali slam meno vive di sempre: troppa differenza fra il maestro Nadal e l’allievo Ruud. Finisce 6-3 6-3 6-0,… - RobertoRenga : RT @VinceMartucci: Una delle finali slam meno vive di sempre: troppa differenza fra il maestro Nadal e l’allievo Ruud. Finisce 6-3 6-3 6-0,… - VignoliNicholas : Un fenomeno, un extraterrestre un campione sotto ogni aspetto, uno sportivo da cui qualsiasi persona può solo impar… -

Il suo nome è Rafael, e ieri mattina quando si è svegliato dopo le fatiche di due settimane estenuanti eppur meravigliose, ha contemplato accanto al letto la 14esima Coppa dei Moschettieri di ...Una capacità di concentrazione e una tenuta mentale da. Fare un punto controequivale a farne tre contro qualsiasi avversario.ha segnato la storia dello sport, non solo ...il 36enne maiorchino ci sta prendendo gusto. Fare quello che non hanno fatto né Federer né Djokovic e che è riuscito solo a Budge e Laver. Rosewall è avvisato, ...Nada de lo que he escuchado y he oído en las últimas horas sobre Rafa Nadal me producen sorpresa. E incluso su grito desesperado sobre sus horrorosos dolores en el pie como –y especialmente– su mensaj ...