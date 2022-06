Muore in ospedale prima di un intervento, la Procura apre un’inchiesta (Di martedì 7 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSi era ricoverato per un “normale” intervento all’anca, ma in sala operatoria non c’è mai arrivato: è deceduto nella sua stanza d’ospedale per non meglio precisate “complicanze”. A 69 anni. Riscontrando l’esposto presentato dai familiari, assistiti da Studio3A-Valore S.p.A., il Pubblico Ministero della Procura di Salerno, dott. Morris Saba, ha aperto un procedimento penale per l’ipotesi di reato di omicidio colposo in ambito sanitario, al momento contro ignoti, per il decesso di Rocco Morelli, avvenuto mercoledì primo giugno 2022 nell’ospedale della sua città, Eboli. Il Sostituto Procuratore ha altresì disposto l’autopsia sulla salma, che sarà fondamentale per capire le cause della morte ed accertare eventuali responsabilità da parte dei medici che hanno avuto in cura il ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 7 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSi era ricoverato per un “normale”all’anca, ma in sala operatoria non c’è mai arrivato: è deceduto nella sua stanza d’per non meglio precisate “complicanze”. A 69 anni. Riscontrando l’esposto presentato dai familiari, assistiti da Studio3A-Valore S.p.A., il Pubblico Ministero delladi Salerno, dott. Morris Saba, ha aperto un procedimento penale per l’ipotesi di reato di omicidio colposo in ambito sanitario, al momento contro ignoti, per il decesso di Rocco Morelli, avvenuto mercoledì primo giugno 2022 nell’della sua città, Eboli. Il Sostitutotore ha altresì disposto l’autopsia sulla salma, che sarà fondamentale per capire le cause della morte ed accertare eventuali responsabilità da parte dei medici che hanno avuto in cura il ...

