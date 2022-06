L’Udinese riabbraccia Sottil | «Da calciatore hai difeso i nostri colori | siamo felici di riaccoglierti da allenatore»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 7 giugno 2022)ha ufficializzato il nuovo, dopo l’addio di Cioffi il vice di Gotti che – promosso all’esonero dell’ex collaboratore di Sarri – pur bene aveva fatto in questa stagione alla guida dei bianconeri. Si tratta di Andrea, ex difensore. Padre di Riccardo,della Fiorentina.è stato riaccolto da un comunicato ufficiale sul sito della società friulana, chr riportiamo di seguito. «Un cerchio che si chiude, passato e presente si intrecciano per continuare la grande storia bianconera.Calcio è lieta dire Andrea. È lui, infatti, il nuovodella Prima Squadra: ha siglato un contratto che lo lega al club fino al 30 giugno 2023 con opzione per la stagione ...