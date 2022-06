Lavori sulla strada tra Capri e Anacapri, l’ira dei sindaci (Di martedì 7 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAnaCapri – Proteste a Capri per la decisione della Città Metropolitana di avviare senza il preventivo coinvolgimento delle amministrazioni interessate Lavori per la realizzazione, a partire da oggi, di un senso unico alternato sulla strada che collega Capri ad AnaCapri. La misura si rende necessaria per consentire alcuni Lavori di manutenzione straordinaria ai muretti che costeggiano la strada provinciale (da oggi e fino al primo luglio, dalle 7,30 alle 18). La comunicazione ha suscitato l’indignazione delle due amministrazioni che in una nota inviata al Prefetto e alla Città Metropolitana sottolineano come quella oggetto dei Lavori sia l’unica via di collegamento per raggiungere ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 7 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAna– Proteste aper la decisione della Città Metropolitana di avviare senza il preventivo coinvolgimento delle amministrazioni interessateper la realizzazione, a partire da oggi, di un senso unico alternatoche collegaad Ana. La misura si rende necessaria per consentire alcunidi manutenzione straordinaria ai muretti che costeggiano laprovinciale (da oggi e fino al primo luglio, dalle 7,30 alle 18). La comunicazione ha suscitato l’indignazione delle due amministrazioni che in una nota inviata al Prefetto e alla Città Metropolitana sottolineano come quella oggetto deisia l’unica via di collegamento per raggiungere ...

Advertising

EzioRocchiBalbi : @mavisini Attenta che ci sono lavori in corso ?? sulla SP per Arzachena. - Publiacqua : ?? Lavori urgenti su via Manin a #Firenze. Termine intervento sulla rete idria previsto per le ore 17.00 ??… - Affaritaliani : Treno Av, terminati i lavori di ripristino Riprende la circolazione sulla tratta - Golfonetwork : Strade. A Roccapiemonte lavori di messa in sicurezza sulla SP 280 - comunequarrata : ??ATTENZIONE Interruzione di energia elettrica prevista venerdì 10 giugno, per lavori sulla rete di #Quarrata. Leggi… -