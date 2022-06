Italia-Ungheria 2-1, Mancini: “Buona partita, dobbiamo lavorare molto e strada lunga” (Di martedì 7 giugno 2022) “Una Buona partita, soprattutto nel primo tempo, il gol ci ha messo un po’ di timore addosso: doveva finire chiaramente con un margine più ampio”. Questo il commento del ct Roberto Mancini dopo la vittoria dell’Italia contro l’Ungheria in Nations League. “Eravamo anche un po’ stanchi, questo è normale – prosegue ai microfoni della Rai – Un’Italia piena di ragazzi giovani che dovrà lavorare molto, la strada è lunga ma era importante vincere“. Così quindi Mancini, soddisfatto per il successo della sua Italia contro i magiari, rivale temibile in questa Nations League. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 7 giugno 2022) “Una, soprattutto nel primo tempo, il gol ci ha messo un po’ di timore addosso: doveva finire chiaramente con un margine più ampio”. Questo il commento del ct Robertodopo la vittoria dell’contro l’in Nations League. “Eravamo anche un po’ stanchi, questo è normale – prosegue ai microfoni della Rai – Un’piena di ragazzi giovani che dovrà, lama era importante vincere“. Così quindi, soddisfatto per il successo della suacontro i magiari, rivale temibile in questa Nations League. SportFace.

