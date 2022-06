Italia, Mancini sicuro: “Gnonto? Farlo con lui è più facile!” (Di martedì 7 giugno 2022) Roberto Mancini, durante il prepartita di Italia-Ungheria, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport: “Ci sarà da soffrire per trovare gli spazi ma spero che si riesca a fare una buona partita, come fatto a Bologna”. Mancini Gnonto Italia “Gnonto? Partirà da titolare ma terremo conto anche del fatto che abbiamo giocato pochi giorni fa e che giocheremo altre due partite nei prossimi 10 giorni. Ha qualità e tecnica da vendere, è anche molto veloce. Non sono coraggioso solo io a schierare i giovani, tutti gli allenatori lo sono. Se hai dei calciatori forti è più facile metterli in campo, così come successe a me quando ero giovane”. “Germania? Non era scontato fare risultato. Abbiamo fatto una buona partita e questo ci può dare la spinta per fare meglio. ... Leggi su rompipallone (Di martedì 7 giugno 2022) Roberto, durante il prepartita di-Ungheria, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport: “Ci sarà da soffrire per trovare gli spazi ma spero che si riesca a fare una buona partita, come fatto a Bologna”.? Partirà da titolare ma terremo conto anche del fatto che abbiamo giocato pochi giorni fa e che giocheremo altre due partite nei prossimi 10 giorni. Ha qualità e tecnica da vendere, è anche molto veloce. Non sono coraggioso solo io a schierare i giovani, tutti gli allenatori lo sono. Se hai dei calciatori forti è più facile metterli in campo, così come successe a me quando ero giovane”. “Germania? Non era scontato fare risultato. Abbiamo fatto una buona partita e questo ci può dare la spinta per fare meglio. ...

