Isola dei Famosi | nessun rinnovo da parte di Mediaset? L’ultima indiscrezione

(Di martedì 7 giugno 2022) Mancano poche settimane alla conclusione di questa edizione dell’dei, ma già iniziano le indiscrezioni per la prossima. Stando a quanto emerso nelle ultime ore,avrebbe altri programmi in mente.– Come è già noto, nel 2015 il reality è approdato su Canale 5 con alla conduzione Alessia Marcuzzi, venendo poi sostituita L'articolo

Advertising

Doc11992 : @Giugi22095165 Quali? Il prendere di mira una persona è attaccarla è corretto? L'hanno fatto con Maccarini prima e… - penelopeparis17 : ?? Isola dei pescatori. Forse la verità dipende da una passeggiata intorno al lago. #lago #stresa #uccellini… - Ride80Free : @Didi06417800 @SuperPetra2 @jekooz Di nuovo l'isola dei fumosi ?? -

... Vladimir Putin ha preso consciamente una decisione irreversibile sul futuro della Russia e... oggi Budapest rimane un', probabilmente non felice, all'interno del mare europeo. La riconferma ...Lory Del Santo è stata eliminata all'Famosi 2022 e chi le vuole bene è sceso in campo per difenderla. L'avventura di Lory su questa, non la prima per lei, è stata decisamente ricca di alti e bassi. Non è stato semplice ...Il noto attore di centovetrine, Alex Belli, è pronto ad approdare sulle spiagge bianche dell'Honduras Ecco la notizia che circola sul web ...Mancano poche settimane alla conclusione di questa edizione dell'Isola dei Famosi, ma già iniziano le indiscrezioni per la prossima. Stando a quanto ...