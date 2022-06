I turisti americani che lanciano monopattini sulla scala di Trinità dei Monti (e vengono multati) | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 7 giugno 2022) Si calcolano in 25mila euro i danni causati nella notte tra giovedì e venerdì scorsi da una coppia di, che scendendo la scalinata dideia Piazza di Spagna a Roma hanno lanciato iaffittati con un servizio di sharing cittadino. I due, lui 28enne e lei 29enne, si trovavano in centro alle 3.45 del mattino: l’uomo tratteneva a stento il mezzo per il manubrio, mentre la donna l’ha deliberatamente lanciato sui gradini per tre volte. Ma imbecille che non sei altro! E comunque iselvaggi e in mano ai selvaggi stanno dando il colpo di grazia al Centro Storico #Roma @romafaschifo #vergogna #dei(Turista americana, denunciata, 500 euro di multa … e sono pochi!) pic.twitter.com/Lmo6Jg9JMV — ...