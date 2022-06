Gnonto torna in Italia, scambio immediato: affare doppio per il Milan (Di martedì 7 giugno 2022) C’è ancora Wilfried Gnonto al centro delle contese di calciomercato in Serie A Continuano a tenere banco le voci che vorrebbero un ritorno in Italia di Gnonto. Il giovane classe… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 7 giugno 2022) C’è ancora Wilfriedal centro delle contese di calciomercato in Serie A Continuano a tenere banco le voci che vorrebbero un ritorno indi. Il giovane classe… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

ispanico_ : Che cesso gnonto, non appena torna in Italia lo valuteranno 50 milioni - RobertaFazio7 : RT @tutticonvocati: ??? @ilNoso: 'Stasera vedremo un tridentino #Politano-#Raspadori-#Gnonto. Oggi li ha provati, vediamo, è un'idea. Gnonto… - tutticonvocati : ??? @ilNoso: 'Stasera vedremo un tridentino #Politano-#Raspadori-#Gnonto. Oggi li ha provati, vediamo, è un'idea. Gn… - Tg3web : La Nazionale di Mancini torna in campo stasera contro l'Ungheria per confermare i segnali positivi visti nella part… - BusiLoris : @fanpage Vai Gnonto! Spacca tutto. Poi torna e segna, per favore. -