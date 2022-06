Emma Marrone, la scollatura fa girare la testa | Foto pazzesca (Di martedì 7 giugno 2022) I fan di Emma Marrone hanno perso la testa davanti a questa Foto incredibile: avete visto che scollatura? Guardate come si è mostrata la cantante. Tra le artiste più amate di tutti i tempi spicca il nome della Marrone, ormai famosissima non solo per il talento straordinario ma anche per la bellezza mozzafiato. Guardate come L'articolo Emma Marrone, la scollatura fa girare la testa Foto pazzesca chemusica.it. Leggi su chemusica (Di martedì 7 giugno 2022) I fan dihanno perso ladavanti a questaincredibile: avete visto che? Guardate come si è mostrata la cantante. Tra le artiste più amate di tutti i tempi spicca il nome della, ormai famosissima non solo per il talento straordinario ma anche per la bellezza mozzafiato. Guardate come L'articolo, lafalachemusica.it.

Advertising

RadioItalia : Emma 'Mi manchi ??'. Il ricordo di Emma Marrone per Michele Merlo, scomparso un anno fa. @MarroneEmma… - wannabemozart : RT @tuseilmioniende: un anno fa emma marrone era in tour; il 6 giugno canta trattengo il fiato dedicandola a michele, sperando lo aiutasse… - blubutterflyc : RT @tuseilmioniende: un anno fa emma marrone era in tour; il 6 giugno canta trattengo il fiato dedicandola a michele, sperando lo aiutasse… - onevjsion : RT @tuseilmioniende: un anno fa emma marrone era in tour; il 6 giugno canta trattengo il fiato dedicandola a michele, sperando lo aiutasse… - SINGULARIT4Y : RT @tuseilmioniende: un anno fa emma marrone era in tour; il 6 giugno canta trattengo il fiato dedicandola a michele, sperando lo aiutasse… -