Emilio Sanchez | «Nadal non ha mai smesso di evolvere | tatticamente e tecnicamente è il migliore»

(Di martedì 7 giugno 2022) Il dolore, sì. La fatica. La concentrazione, certo. L’abnegazione. Ma in questi giorni in cui la retorica ha sommerso – giustamente – Rafa, c’è un aspetto sottovalutato di questo incredibile campione: il suo tennis. L’evoluzione del suo gioco. Tecnica e tattica. E’di Federer e Djokovic? Può darsi, e non solo per i numeri e le statistiche. Lo spiega molto bene su El MundoVicario, ex numero 7 del mondo, gran doppista. “Negli ultimi anni Rafa ha fatto una continua evoluzione del suo gioco. Era già un ottimo difensore. Fin da bambino riusciva ad entrare in zona di contrattacco e ad essere anche offensivo con il dritto, ma sempre con la premessa che, una volta preso il controllo del campo, doveva mantenere quella posizione e dominare senza dare tregua al rivale. Il grande cambiamento è ...