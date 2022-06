Dal settore alberghiero segnali di ripresa (Di martedì 7 giugno 2022) Uno scenario particolare quello dato dal turismo in affanno ma soprattutto dal personale che scarseggia nel settore, secondo Sara Abdel Masih – presidente regionale per Lombardia di A.D.A (Associazione Direttori d’Albergo) «Gli alberghi – dichiara – stanno facendo molta fatica». A proposito delle risorse umane che mancano nel settore, rileva come sia evidente la difficoltà anche a far dialogare il mondo alberghiero attuale con le prossime leve del settore, tema anche della sua partecipazione all’evento Gto 2022 – Giovani Talenti dell’Ospitalità 2022 cui ha partecipato in presenza, ponendo al centro il difficile dialogo fra nuove risorse e settore. «Non abbiamo ancora capito cosa vogliono, che linguaggio hanno i giovani talenti. E lo vediamo quotidianamente » confida. Sara AbdelAltro tema poi, i flussi ... Leggi su lombardiaeconomy (Di martedì 7 giugno 2022) Uno scenario particolare quello dato dal turismo in affanno ma soprattutto dal personale che scarseggia nel, secondo Sara Abdel Masih – presidente regionale per Lombardia di A.D.A (Associazione Direttori d’Albergo) «Gli alberghi – dichiara – stanno facendo molta fatica». A proposito delle risorse umane che mancano nel, rileva come sia evidente la difficoltà anche a far dialogare il mondoattuale con le prossime leve del, tema anche della sua partecipazione all’evento Gto 2022 – Giovani Talenti dell’Ospitalità 2022 cui ha partecipato in presenza, ponendo al centro il difficile dialogo fra nuove risorse e. «Non abbiamo ancora capito cosa vogliono, che linguaggio hanno i giovani talenti. E lo vediamo quotidianamente » confida. Sara AbdelAltro tema poi, i flussi ...

