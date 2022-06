(Di martedì 7 giugno 2022) Il direttore di, a Firenze, si concentra anche sugli investimenti del Pnrr: "A fronte di 880 milioni stanziati in generale, abbiamo presentato una progettualità per 1,6 ...

Il direttore di, a Firenze, si concentra anche sugli investimenti del Pnrr: "A fronte di 880 milioni stanziati in generale, abbiamo presentato una progettualità per 1,6 ...Proprio come sottolineato neldella Camera di Commercio però, una delle sfide più grandi è ...Lazio aveva lanciato il suo allarme, sottolineando come tutti i miglioramenti ... Convegno Anbi, la priorità di Gargano: "Il nostro obiettivo è proteggere l'acqua" Centrali idrovore ed impianti idraulici d’Italia si illumineranno del tricolore nazionale (domani) mercoledì 25 Maggio alle ore 22.00, mentre a San Donà di Piave, nel veneziano, riecheggeranno le note ...(Di Stefano Cucco) Centrali idrovore ed impianti idraulici d’Italia si illumineranno del tricolore nazionale mercoledì 25 maggio alle ore 22, mentre a San Donà di Piave, nel veneziano, riecheggeranno ...