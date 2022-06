Calcio | Inter | Xavi boccia il ritorno di Sanchez al Barcellona

(Di martedì 7 giugno 2022), 7 giu. - (Adnkronos) - L'attaccante dell'Alexis, in uscita dal club nerazzurro con il quale ha un contratto fino al giugno 2023, si sarebbe offerto al, squadra per la quale ha militato dal 2011 al 2014. Secondo quanto scrive il giornale catalano 'Sport' ilin blaugrana del 33enne cileno sarebbe però statoto dal tecnico catalano, suo ex compagno di squadra, che per il suo progetto preferisce calciatori giovani e futuribili.

