BMW M2 CS Racing Cup - Duelli | gioie e fatiche di un non professionista a Misano

(Di martedì 7 giugno 2022) Il giornalismo, si sa, è fatica, sacrificio, abnegazione, privazioni. Ma ci sono rari momenti, in questa vita di sofferenza, dove anche il disilluso cronista deve ammettere che tutto sommato insistere in questo vituperato mestiere è sempre meglio che lavorare. L'epifania mi è balenata nel suo abbacinante bagliore quando l'altro giorno mi sono trovato schierato sulla griglia di partenza diper la seconda tappa della M2 CSCup (la prima si era svolta a Monza). La BMW Italia, in un impeto di generosità mista a incoscienza, ha infatti offerto a Quattroruote quale naturale estensione dello speciale per i 50 anni della divisione M che abbiamo declinato sui vari canali a marchio Q l'inopinata occasione di scendere in gara in uno dei campionati più eccitanti del panorama motoristico. Ora, il problema di queste occasioni è sempre quello: ...