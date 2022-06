Billi Mucklow dice sì a Andy Carroll | nonostante le foto dell’addio al celibato

(Di martedì 7 giugno 2022) Tutto bene quel che finisce bene per, che sono riusciti a convolare a nozzela bufera mediatica che li aveva travolti. L’attaccante del West Bromwich, infatti, a pochi giorni dal matrimonio aveva festeggiato il suo addio ala Dubai, e dopo una notte di baldorie in un nightclub, era era stato immortalato in uno scatto compromettente. Nellacircolata su tutti i tabloid inglesi, ma anche oltre Manica, il calciatore era a letto con due donne, Taylor Jane Wilkey e Phoebe Robb. Nelle immagini la donna era in accappatoio, mentre sorrideva accanto aaddormentato e forse ubriaco, dopo i festeggiamenti nella città degli Emirati Arabi. Vi ...

Andy Carroll si è sposato. L'attaccante del West Bromwich è giunto a nozze con la compagnadopo che nei giorni scorsi il matrimonio era stato a forte rischio a causa di un addio al celibato 'movimentato'. Il calciatore a fine maggio affittò una villa a Dubai insieme a degli ...ha perdonato Andy Carroll . L'attaccante del West Bromwich , al suo addio al celibato, l'aveva combinata davvero grossa: dopo decine di bicchieri di vodka, sangria e Jäegermeister in un ...Dopo lo scandalo dell’addio al celibato trascorso in compagnia di due donne nella suite privata di un hotel a Dubai, Andy Carroll si è sposato con la sua Billi Mucklow. Una serata ad alto tasso alcoli ...Mi dispiace per la sua fidanzata, ma Carroll è stato un gentiluomo che non ci ha molestate, non si è spinto oltre. «Ma nonostante tutto si dice che abbia accettato di sposare ancora Andy, 33 anni, sab ...