Billi Mucklow dice sì a Andy Carroll | nonostante le foto dell’addio al celibato

(Di martedì 7 giugno 2022) Tutto è bene quel che finisce bene per, che sono riusciti a convolare a nozzela bufera mediatica che li aveva travolti. L’attaccante del West Bromwich, infatti, a pochi giorni dal matrimonio aveva festeggiato il suo addio ala Dubai, e dopo una notte di baldorie in un nightclub, era stato immortalato in uno scatto compromettente. Nellacircolata su tutti i tabloid inglesi, ma anche oltre Manica, il calciatore era a letto con due donne, Taylor Jane Wilkey e Phoebe Robb. Nelle immagini la donna era in accappatoio, mentre sorrideva accanto aaddormentato e forse ubriaco, dopo i festeggiamenti nella città degli Emirati Arabi. Vi raccomandiamo... ...

Lo scatto aveva fatto diventare folle di gelosia e delusione la sua fidanzata, con cui Carroll ha tre figli. Secondo i media inglesi,aveva quindi abbandonato casa, buttato via ...Nonostante le premesse non fossero delle più incoraggianti, alla fineha perdonato Andy Carroll . Insomma, le foto rubate grazie ai social della notte brava del calciatore a Dubai per festeggiare l'addio al celibato hanno scosso la futura sposa, ma non al ...Tutto è bene quel che finisce bene per Billi Mucklow e Andy Carroll, che sono riusciti a convolare a nozze nonostante la bufera mediatica che li aveva travolti. Stessa versione raccontata anche da And ...Poi è arrivato il chiarimento ('Non è successo nulla, abbiamo solo esagerato con l'alcool') e il lieto fine ascolta articolo Condividi. Alla fine si è sposato. Abbiamo solo esagerato con l'alcool Andy ...