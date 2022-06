Belotti, il futuro è ancora incerto: Torino in attesa di una risposta definitiva (Di martedì 7 giugno 2022) Andrea Belotti non ha ancora dato una risposta al Torino e ad Urbano Cairo in merito alla proposta di un rinnovo contrattuale. A fine mese, infatti, scadrà il legame tra il Gallo ed il club granata. Tante le ipotesi sullo sfondo: dal Monza al Milan, dalla Fiorentina all’estero. Al momento l’attaccante è in Nazionale, impegnata nella Nations League. La società è già al lavoro per non farsi trovare impreparata in caso di addio del proprio capitano. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 7 giugno 2022) Andreanon hadato unaale ad Urbano Cairo in merito alla proposta di un rinnovo contrattuale. A fine mese, infatti, scadrà il legame tra il Gallo ed il club granata. Tante le ipotesi sullo sfondo: dal Monza al Milan, dalla Fiorentina all’estero. Al momento l’attaccante è in Nazionale, impegnata nella Nations League. La società è già al lavoro per non farsi trovare impreparata in caso di addio del proprio capitano. SportFace.

