100 scatti in mostra | alla riscoperta di Elliott Erwitt

Leggi su lifeandpeople

(Di martedì 7 giugno 2022) Life&People.it Nel Museo Diocesano di Milano inaugura ladedicata a, importante fotografo del Novecento. L’esposizione consta centoin bianco e nero, realizzati dall’artista in fasi distinte del suo lungo cammino evolutivo. Unache non intende semplicemente omaggiare un fotografo che ha dato lustro e importanza all’arte fotografica, ma promuovere attraverso un percorso espositivo inedito e interessante una conoscenza dell’artista e del suo lato umano. Le fotografie scelte scavano in profondità nel lavoro e nell’animo diindagando gli aspetti meno noti di questo formidabile ritrattista, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. “La fotografia è il lavoro dell’anima” Per comprendere il lavoro...