Una donna disabile dimenticata in aereo per più di un'ora e mezza dopo l'atterraggio (Di lunedì 6 giugno 2022) A volte, purtroppo, si sentono notizie del tipo: "Bambino/a dimenticato in auto dai genitori". È probabilmente quella la sensazione che ha provato Victoria Brignell, passeggera di un aereo arrivato all'aeroporto di Gatwick, a Londra, e 'scordata' a bordo per oltre un'ora e mezza dopo l'atterraggio. La donna, non potendo scendere da sola in quanto paralizzata dal collo in giù, ha raccontato che inizialmente le era stato detto che ci sarebbero voluti 50 minuti per aiutarla a scendere dal velivolo. Poi però ne sono passati più di 90. In una nota l'aeroporto di Gatwick si è si è scusato con la passeggera disabile e ha avviato un'indagine per risalire alle ragioni dell'accaduto. A denunciare la spiacevole vicenda è stata l'amica di Victoria Brignell, Sonia Sodha, che ha ...

