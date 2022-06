Un posto al sole: svolta tra Riccardo e Virginia (Di lunedì 6 giugno 2022) Rossella accetta il consiglio di Nunzio e prova a riavvicinarsi a Riccardo ma tra il Crovi e Virginia ci sarà una svolta inaspettata. Una nuova ed entusiasmante puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che Rossella proverà ad avvicinarsi a Riccardo ma purtroppo le sue intenzioni si riveleranno un buco nell’acqua. Tra il medico e Virginia ci sarà un vero colpo di scena. rossella in crisi con Riccardo (web)Intanto, anche Michele continua ad avere dubbi sul fidanzato della figlia e sarà molto preoccupato. Gli spoiler, ci fanno sapere anche che Roberto ha messo Marina in grande difficoltà dopo la sua decisione, infine Mariella sarà pronta a organizzare le vacanze estive insieme a Cerri e Bruno ma ... Leggi su formatonews (Di lunedì 6 giugno 2022) Rossella accetta il consiglio di Nunzio e prova a riavvicinarsi ama tra il Crovi eci sarà unainaspettata. Una nuova ed entusiasmante puntata attende i fan di Unal. Le anticipazioni ci fanno sapere che Rossella proverà ad avvicinarsi ama purtroppo le sue intenzioni si riveleranno un buco nell’acqua. Tra il medico eci sarà un vero colpo di scena. rossella in crisi con(web)Intanto, anche Michele continua ad avere dubbi sul fidanzato della figlia e sarà molto preoccupato. Gli spoiler, ci fanno sapere anche che Roberto ha messo Marina in grande difficoltà dopo la sua decisione, infine Mariella sarà pronta a organizzare le vacanze estive insieme a Cerri e Bruno ma ...

Advertising

bildarte : RT @Shajidn: @BarillariDav Non sono tanti nomi più o meno famosi che fanno la forza. Sono le idee e le proposte per rifondare l'Italia che… - Shajidn : @BarillariDav Non sono tanti nomi più o meno famosi che fanno la forza. Sono le idee e le proposte per rifondare l'… - markone3264 : Oggi Sole ha deciso di mettere heaters e personaggetti vari al loro posto con una classe che quest'ultimi se la sog… - Laila1231320 : Io dovrei vivere in un posto dove c'è sempre il sole e il caldo e invece sto qua, che alle 2 quasi non dormo, con l… - scarpa_eleonora : RT @NinaSoldano: Grazie @MarioManca ?? -