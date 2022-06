Ultime Notizie – Giubileo di Platino, Harry e Meghan via da Londra prima di fine celebrazioni (Di lunedì 6 giugno 2022) Harry e Meghan hanno lasciato Londra prima della fine delle celebrazioni per il Giubileo di Platino, che segna i 70 anni di regno della regina Elisabetta. Lo scrivono i tabloid britannici, pubblicando le foto dei due a bordo di un suv e poi in aeroporto, per imbarcarsi su un jet privato diretti a Santa Barbara, in California. Come scrive il Daily Mail, il duca e la duchessa del Sussex, insieme ai loro figli, sono partiti dall’aeroporto di Farnborough alle 13 e 30 di ieri, ora locale, un’ora prima dell’inizio del corteo giubilare nel centro di Londra. Mentre la regina Elisabetta, il principe Carlo e il duca di Cambridge William salutavano la folla dal balcone di Buckingham Palace al termine di quattro giorni di festa, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 6 giugno 2022)hanno lasciatodelladelleper ildi, che segna i 70 anni di regno della regina Elisabetta. Lo scrivono i tabloid britannici, pubblicando le foto dei due a bordo di un suv e poi in aeroporto, per imbarcarsi su un jet privato diretti a Santa Barbara, in California. Come scrive il Daily Mail, il duca e la duchessa del Sussex, insieme ai loro figli, sono partiti dall’aeroporto di Farnborough alle 13 e 30 di ieri, ora locale, un’oradell’inizio del corteo giubilare nel centro di. Mentre la regina Elisabetta, il principe Carlo e il duca di Cambridge William salutavano la folla dal balcone di Buckingham Palace al termine di quattro giorni di festa, ...

