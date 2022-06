Torino Bellissima si spacca | alcuni consiglieri restano nel centrodestra

Leggi su nuovasocieta

(Di lunedì 6 giugno 2022) IFederico Chiassa (Circ 3); Simona Borrelli, Caterina Mastroeni e Stefano Subbiani (Circ 5); Michele Celentano e Giulia Zaccaro (Circ 6); Francesco Caria e Claudia Gianotto (Circ 7) non seguono Paolo Damilano nella nuova avventura da civico, ma preferiscono abbandonaree restare nel. Lo annunciano in un comunicato: “Perplessi e dispiaciuti ci troviamo costretti a lasciare la lista civicae a proseguire il nostro impegno civico per la Città nei gruppi misti delle rispettive Circoscrizioni. Nessuno di noi è interessato a derive populiste improvvisate, ma nemmeno a improvvisate e imposte linee politiche comunicate, anche agli eletti, a mezzo stampa o in una riunione convocata a una settimana dalle decisioni già prese. La ...