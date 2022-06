Si torna a viaggiare, ma l’incertezza resta alta (Di lunedì 6 giugno 2022) Le premesse per il turismo sembrano essere positive per l’ormai vicina estate 2022, anche se ci sono elementi macroeconomici, come la crescita dell’inflazione e il caro energia, che rischiano di frenare i viaggiatori. Ecco il punto di vista di Confcommercio La voglia di tornare a viaggiare, senza restrizioni e lasciandosi alle spalle la pandemia è molto forte in Lombardia e non solo. C’è però incertezza a causa dell’inflazione e del caro energia. Questo, in sintesi, è ciò che emerge dagli ultimi dati dell’Osservatorio Confturismo di fine aprile sulla prossima stagione estiva. L’indice di propensione al viaggio sembra finalmente tornare allo stesso livello pre-pandemia e ventitre milioni di italiani tra i diciotto e i settantaquattro anni hanno intenzione di partire nel periodo estivo, nonostante tutto. Però i segnali di incertezza ... Leggi su lombardiaeconomy (Di lunedì 6 giugno 2022) Le premesse per il turismo sembrano essere positive per l’ormai vicina estate 2022, anche se ci sono elementi macroeconomici, come la crescita dell’inflazione e il caro energia, che rischiano di frenare i viaggiatori. Ecco il punto di vista di Confcommercio La voglia dire a, senza restrizioni e lasciandosi alle spalle la pandemia è molto forte in Lombardia e non solo. C’è però incertezza a causa dell’inflazione e del caro energia. Questo, in sintesi, è ciò che emerge dagli ultimi dati dell’Osservatorio Confturismo di fine aprile sulla prossima stagione estiva. L’indice di propensione al viaggio sembra finalmentere allo stesso livello pre-pandemia e ventitre milioni di italiani tra i diciotto e i settantaquattro anni hanno intenzione di partire nel periodo estivo, nonostante tutto. Però i segnali di incertezza ...

