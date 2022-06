“Se tornasse da me…”: lui la vuole ancora, confessione passionale a Uomini e Donne (Di lunedì 6 giugno 2022) Il corteggiatore di Uomini e Donne si sfoga sulla tronista: lui ci spera ancora e non l’ha dimenticata, la confessione a cuore aperto Uomini-e-Donne (Studio)Uomini e Donne è giunto alla pausa estiva, adesso Maria De Filippi riprenderà il tutto a settembre. L’ultima scelta andata in onda è stata quella di Veronica Rimondi la quale fin dal principio sembrava interessata a Matteo e molto di meno ad Andrea. Il percorso di Veronica si è concluso quindi come già tutti immaginavano, in aggiunta anche una caduta di stile sul finale con la condivisione di foto sui social network che preannunciavano la scelta ancor prima che andasse in onda la puntata. Nonostante tutto ciò, gli opinionisti Tina e Gianni si sono mostrati felici del percorso perché anche loro ... Leggi su direttanews (Di lunedì 6 giugno 2022) Il corteggiatore disi sfoga sulla tronista: lui ci sperae non l’ha dimenticata, laa cuore aperto-e-(Studio)è giunto alla pausa estiva, adesso Maria De Filippi riprenderà il tutto a settembre. L’ultima scelta andata in onda è stata quella di Veronica Rimondi la quale fin dal principio sembrava interessata a Matteo e molto di meno ad Andrea. Il percorso di Veronica si è concluso quindi come già tutti immaginavano, in aggiunta anche una caduta di stile sul finale con la condivisione di foto sui social network che preannunciavano la scelta ancor prima che andasse in onda la puntata. Nonostante tutto ciò, gli opinionisti Tina e Gianni si sono mostrati felici del percorso perché anche loro ...

Advertising

praisethekeehl : un tizio che era con me a ginecologia !! studente di medicina !! che dopo aver assistito a un parto cesareo chiede… - palermovnz : no ok w3ber e m4rx me li ricordo ma quell'altro frat ro cazz no ma che tornasse a studiare il sucidio e facesse il cesso - _lasilviaaa : @DayaJolieFilm L’anno scorso pensavo tornasse in Austria e invece niente, per me si fa vedere una volta l’anno e basta ?? - paradisocomment : @littlefleaJo @Caterin78465695 Si potrebbe dire, seguendo il tuo ragionamento, che nel momento in cui tornasse dal… - Francy727406661 : Ultimamente mi stia piano piano allontanando da quella che consideravo una grande famiglia con un obiettivo comune:… -